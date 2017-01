VIDEO: cómo fortalecer los brazos con bandas elásticas

10:03 am

(CLUB CURVAS).- Las bandas elásticas son una alternativa genial para hacer ejercicio tonificando brazos y piernas sin la necesidad de usar máquinas, pesas o realizar ejercicios más complejos según el sitio web nosotras.

De acuerdo al experto en acondicionamiento físico Carlos Álvarez, para que estos ejercicios de resistencia te ayuden a fortalecer y tonificar los hombros debes tener la forma y el balance correcto, esto te ayudará a concentrar el movimiento en el músculo deseado y te evitará lesiones.

Debes respirar adecuadamente, expulsando el aire cuando haces el movimiento positivo (fuerza) y e inhalando con el movimiento negativo. Dependiendo cuál sea tu objetivo, es el plan que debes consultar con tu entrenador explica Alvarez :

Si quieres aumentar la masa muscular. Haz tres sets de 10, 8 y 6 repeticiones respectivamente, con bastante peso pero que a la vez te permita hacer el movimiento total sin perder la forma. Si necesitas ayuda para terminar las últimas dos repeticiones, mucho mejor.

Si quieres tonificar los hombros. Haz tres sets de 15, 12 y 10 repeticiones respectivamente, con menos peso y que no necesites ayuda para terminar tus repeticiones. El peso no tiene que ser tan pesado pero tampoco tan ligero que no sientas la necesidad de hacer esfuerzo.

Estos son algunos ejercicios que puedes hacer con bandas elásticas, Carlos Alvarez te lo muestra en video:

Shoulder press: press de hombros.

Upright cable raise: elevación de cable.

Lateral cable raise: elevación lateral de cable.

Front raise: elevación hacia el frente (con mancuernas).

Side lateral raise: elevación lateral hacia los lados (con mancuernas).

Shoulder raise : elevación de hombros.

