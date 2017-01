VIDEO: En Tigres afirman que nadie es intocable en la plantilla

Monterrey, México. (ICITUS). Los Tigres son una de las escuadras de la Liga MX con mayor poderío económico, en sus filas cuenta con 11 extranjeros de gran calidad, la mayoría son o han sido elementos de sus respectivas selecciones nacionales, referentes en sus escuadras de origen o futbolistas reconocidos en el medio.

La llegada del peruano Luis Advíncula significará su extranjero número 12, algo a lo que ya están acostumbrados los mexicanos que militan en la escuadra felina, por ello no sufren ni se inmutan: “Nadie es intocable aquí en ninguna posición, ‘Tuca’ Ferretti y la institución siempre están valorando lo que es mejor para el equipo”, indicó Jorge Torres Nilo, quien valoró el aporte de un refuerzo al que aún no conoce.

“Es importante para la competencia interna, sumar siempre es bueno, conocemos algunas cosas de él, mientras lleguen jugadores de calidad como él, va a ser que crezca el nivel competitivo del equipo, entonces le vamos a dar la bienvenida ahora que llegue”, puntualizó el ‘Pechu’.

El lateral izquierdo de los felinos recalcó que respetan a Jaguares, más porque el partido se desarrollará en Chiapas: “Es un equipo muy ordenado, con mucha disposición, no va a ser nada fácil, he escuchado algunos comentarios de gente que dice lo contrario y la realidad es que no es cierto, le acaban de ganar a Toluca, en su casa, que es una cancha difícil, con altura, ellos se plantaron con orden y disposición para sacar el resultado. Para nosotros no será fácil”, destacó.

