VIDEO: Extranjeros no garantizan resultados en la Liga MX

10:59 am

Ciudad de México. (ICITUS). Varios son los equipos que han optado por darle oportunidad a los jugadores extranjeros antes que a los mexicanos, a tres fechas de haber arrancado el torneo de Clausura 2017 del balompié mexicano.

La lista la encabeza los rojinegros del Atlas que ha echado mano de 12 futbolistas no nacidos en México en el inicio del certamen, pese a ello no tiene los números esperados al cosechar solo una victoria ante Tigres en el estadio Jalisco, además de perder ante los Diablos del Toluca y los Tiburones Rojos del Veracruz. Dicha irregularidad lo coloca en el sitio 15 de la clasificación general.

Tigres es la segunda escuadra que ha ocupado más jugadores extranjeros con 11. El equipo de Ricardo Ferretti cuenta con una victoria, que se dio ante América, empató con Santos y perdió con el Atlas. Sus números apenas le alcanzan para ser el décimo de la tabla con tres unidades.

Mientras que en el tercer escalón se localiza Veracruz con 10 jugadores utilizados, misma cantidad que los Esmeraldas de León. De los cuatro equipos, los Tiburones son la escuadra con mejores números al tener dos victorias por una derrota, para colocarse en el quinto escalón general, mientras que los Panzas Verdes están hasta el sitio 14.

A tres fechas de haber arrancado el campeonato, los equipos que utilizaron más jugadores no nacidos en México no han dado los resultados esperados lo que, por ahora, muestra que no es garantía para ganar la cantidad de foráneos que se utilizan en un plantel.

Juan Antonio Dávalos