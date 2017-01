California da otro paso para independizarse

San Diego (NOTICIAS YA).- El proceso para que California deje de pertenecer a Estados Unidos acaba de dar otro paso legal y oficial luego de que se presentara formalmente la propuesta ante el Secretario de Estado de California, Alex Padilla.

Ahora la organización detrás de la propuesta, Yes California, tendrá seis meses para reunir 585 mil 407 firmas de votantes registrados para poder someter la propuesta a votación del electorado en la elección de noviembre de 2018 en California.

Si la medida se presenta en la boleta electoral y obtiene la aprobación de la mayoría de los votantes, eliminaría la cláusula en la constitución de California que establece que el estado es una “parte inseparable de los Estados Unidos” y que la Constitución de Estados Unidos es la “ley suprema del territorio.”

En resumidas cuentas esta primer medida haría que el estado ya no sea un territorio exclusivo de Estados Unidos y podría someter a votación una segunda pregunta en la boleta de 2019, la de que si California debería convertirse en un país independiente.

Si al menos la mitad de los votantes registrados participa en la elección y el 55 por ciento de ellos aprueba la propuesta, el resultado sería tratado como la misma declaración de independencia de California.

“California pierde al ser parte de América cultural y financieramente”, mencionó Marcus Ruiz Evans, uno de los fundadores del grupo. Mencionó que no hay duda de que el estado puede convertirse en una nación y que la única pregunta es si sus residentes quieren separarse.

Hasta el momento no queda claro como el grupo reunirá el más de medio millón de firmas necesarias en los siguientes 180 días, debido en parte a que el Comité de Independencia de Yes California no ha recaudado fondos hasta el momento, sin embargo Evans asegurá que tienen a más de 7 mil voluntarios listos para recopilar las firmas.

Yes California inició en 2015 como una forma de protesta al triunfo de Donald Trump en la elección presidencial.

La organización señaló que aún cuando la iniciativa pueda ser aprobada y los votantes decidan separarse de Estados Unidos, una medida de este tipo necesitaría la aprobación de una mayoría de los estados de la unión.