Comienza la demolición del “Midland Center”

(NOTICIAS YA).- Mientras que el Hotel Santa Rita tendrá que esperar, el proyecto del futuro centro de convenciones avanza a todo vapor, como explica Sara Bustilloz, la portavoz del gobierno de la ciudad: “Ya que el centro de convenciones es un proyecto del gobierno, estamos usando los impuestos de los hoteles y moteles. Sabemos que vamos a proceder, sigue la demolicion y construcción.”

El consejo aprobó la demolición en su última sesión para que el edificio construido en los años ochenta, y que no fue diseñado para mas de cincuenta años, de lugar a modernas instalaciones con mayor capacidad: una inversión de treinta y tres millones de dólares.

“En las proximas semanas van a comenzar anclando las paredes y después de eso comenzaremos la demolición controlada. No hay fecha exacta pero será en unas semanas para que la construcción del centro comience en el verano.

Mientras tanto hay residentes y negocios que dependen de la vista y que no tendrán por unos meses. Temen que afecte a su negocio. “Es un desastre.. necesitan apurarse y terminar.. no esta lloviendo y nadie esta trabajando.” Laura, gerente del restaurant Which Wich.

Queja que es compartida por otros residentes.

“¿Por que no pueden apurarse? se ve feo. Bueno, tal vez es necesario que se vea feo antes que se vea bonito.” Jonathan Lloyd, residente de Midland

Pero a pesar de las quejas el gobierno de la ciudad pide paciencia ya que el resultado final será del agrado de todos

“El publico puede esperar interrupciones al trafico en la calle Main y adyacentes en el futuro hasta que el proyecto concluya,” dijo Bustilloz.

Por lo que le aconsejan planear su tiempo si tiene que transitar por el centro de la ciudad hasta por lo menos el verano del 2018

Adolfo Muñiz informa