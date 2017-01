¿Lavar el cabello todos los días o no?

10:32 am

(CLUB CURVAS).- Existen muchas teorías que desaconsejan el lavado diario del cabello; ahora expertos confirman que hacerlo en más benéfico de lo que nos han hecho creer, informó Pulzo.

Por diversas razones como evitar la resequedad del cuero cabelludo, conservar el color y utilizar menos químicos, entre otros. Nuevas tendencias recomiendan no lavarlo todos los días, pero los expertos tienen otra versión.

Muchas celebridades compartieron tendencias que mucho han adoptado; lavarse el cabello usando solo agua e incluso lavarlo únicamente una vez al mes. No obstante, expertos en el cuidado capilar explicaron a The New York Times por qué el lavado del cabello es tan importante por salud:

“Algunos de mis clientes hombres vienen y me piden que les diga a sus esposas y novias que se laven el pelo. La razón es porque apestan. Muchas vienen y me dicen que se hicieron un alisado hace 10 días y que además asistieron a una fuerte sesión de entrenamiento y no se han lavado el pelo”, reveló el reconocido estilista de Nueva York Michael Ángelo.

El estilista recomienda masajear el cuero cabelludo con los dedos y luego olerlos para saber si es necesario lavarse el cabello. Muchos expertos están a favor del uso regular del champú:

Por su parte, Rita Hazan experta y asesora de imagen de celebridades como JLo y Beyoncé, asegura que de escoger los productos adecuados, no hay problema alguno en lavar el cabello todos los días. Explica que la mayoría no tiene consideración alguna de los poros del cuero cabelludo:

“Las personas no piensan que su cuero cabelludo también tiene poros, por lo tanto debe ser tratado como piel. No quieres que tus poros se tapen. Los productos son mucho mejor ahora que hace cinco años”.

La reconocida dermatóloga Francesca Fusco recomienda el uso del champú para limpiar la piel muerta del cuero cabelludo, además de utilizar productos exfoliantes con sal marina, para eliminar los rastros de suciedad: