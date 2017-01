Lleva 17 años viviendo con acceso libre a Estados Unidos sin muro fronterizo

8:56 am

Tijuana, BC (NOTICIAS YA) .- Entre Tijuana y San Diego hay zonas donde el muro ya existe pues hay mallas metálicas sencillas y dobles que dividen a México de los Estados Unidos, pero hay otras áreas habitadas donde la vista y el paso es libre entre ambas naciones, salvo la vigilancia de la Patrulla Fronteriza. Tal es el caso de la Colonia Nido de las Águilas al Este de la ciudad en donde no hay muros para los residentes fronterizos de Tijuana.

Zenaida Mancías lleva 17 años viviendo frente a los Estados Unidos, el paso está libre y son contadas las ocasiones que ha cruzado a la Unión Americana, lo ha hecho para limpiar lo que prácticamente es su patio. Pero su vista está a punto de cambiar con las nuevas disposiciones del presidente Donald Trump de construir otro muro.

“Nada más lo veo pasar cuando veo las noticias ahí, pero no, yo no, ni visa tengo, está por demás“, comentó Zenaida asegurando que no conoce los Estados Unidos.