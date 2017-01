Investigación confirma que se usaron medicamentos falsos en Chihuahua

8:40 am

(NOTICIAS YA).- Pacientes con cáncer que acudieron a recibir tratamiento oncológico en hospitales del gobierno del estado de Chihuahua durante la pasada administración estatal, solo recibieron agua destilada en lugar del medicamento recetado. Las autoridades de salud realizaron una investigación del inventario de medicamentos para saber las condiciones en que se reciben los hospitales y localizaron irregularidades graves en sustancias que no son dañinas para la salud pero que no ayudaron para nada al tratamiento de personas con cáncer.

“Los envases de un producto oncológico que se llama Gensitamina no correspondían a lo que habitualmente son los envases originales se dieron cuenta que efectivamente eran envases apócrifos y en esas circunstancias había un lote de 40 vamos a decir 40 unidades, 40 cajas con frascos adentro de las cuales ya se habían usado 20,” Ernesto Ávila, secretario de Salud.

Dentro de la investigación se busca conocer las fechas exactas en que se estuvo utilizando este placebo para conocer las posibles afectaciones que tuvieron los pacientes de los cuales no se tiene registro exacto y no se sabe nada hasta el momento. Se ordenó una investigación no solo administrativa sino judicial.

“La fiscalía está investigando y lo está investigando junto con la PGR y ellos como vamos a decir las instancias jurídicas que corresponden serán lo que en su momento determinará varias cosas, primero quien hizo la compra, segundo, quienes son los responsables, tercero a quienes se les fincaran las responsabilidades legales.”

Este es el segundo caso descubierto de hospitales en donde se utilizaron medicamentos falsos para el tratamiento del cáncer. Actualmente las autoridades federales investigan un caso similar en el estado de Veracruz por lo que ahora parte de la investigación es para saber si algún laboratorio, mayorista o distribuidor vendió con engaños el medicamento falso o las autoridades de salud de los dos estados lo compraron con conocimiento de que no ayudaría en nada al tratamiento de personas con cáncer.

Luis Escalera informa.

Otro estado mexicano se suma a la lista de tratamientos falsos para pacientes con cáncer