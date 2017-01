VIDEO: Desaparece el muro por tres minutos

(NOTICIAS YA).-Fueron más de 300 familias las que lograron reunirse a las orillas del Rio Grande en el evento “Abrazos No Muros” con la esperanza de reencontrarse una vez más con sus seres queridos.

“A mi hija ya tenia 6 años que no la miraba, no la había visto, no había tenido la oportunidad y se dio la oportunidad y aquí estamos muy felices.”

“13 años, gracias a Dios mira me dio la oportunidad de volverla abrazar mira desde chiquita que la había dejado.”

Tres minutos se le asignó a cada familia para recuperar el tiempo perdido, minutos que para ellos se volvieron una eternidad.

“Fue bastante para mí, suplió los 12 años que no, que no los vi.”

Entre la multitud se encontraba Aniceta García quien después de emigrar a Estados Unidos en el año de 1990, era la primera vez que volvía a ver a su madre.”

Muy emocionante, único, inexplicable, si después imagínese después de casi 27 años.” Aniceta García.

27 duros años llenos de impotencia pero nunca perdiendo las esperanzas.

“En ocasiones deprimente pero con mucha fuerza y fé de que esto iba a pasar.”

Junto con Aniceta se encontraba su pequeña nieta quien con lagrimas en los ojos se despedía de su familia.

“Que los amo, que espero volverlos a ver algún día y que nunca olvidare este tiempo que estuve con ellos.” Aichel Ramos.

Para los organizadores, miembros de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos realizar el evento en un momento de incertidumbre para la comunidad inmigrante, era necesario.

“Ahorita en el país se habla de muros, se habla de deportaciones y pues yo creo que esto representa un momento de esperanza para la gente.” Fernando García Red Fronteriza por los Derechos Humanos.

Un evento que sin duda alguna quedara grabado en el corazón de estas familias, quienes hoy lo único que piden son más abrazos y menos muros.

Se menciona que el cuarto encuentro se planea en los próximos meses. Para más información con la Red Fronteriza por los Derechos Humanos: https://www.facebook.com/BorderNetworkForHumanRights/