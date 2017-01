VIDEO: Encuentra el América a su salvador paraguayo

Ciudad de México. (ICITUS). Después de sufrir dos derrotas consecutivas, América acabó con la mala racha, tras imponerse a los Tiburones Rojos del Veracruz, en duelo que se desarrolló el fin de semana pasado y que le permitió a las Águilas abandonar el sótano de la tabla general.

Con la victoria, el equipo de Coapa dejó en el último lugar a los Camoteros del Puebla, y se quedó en el sitio 15 de la clasificación, aún lejos de los primeros puestos. El punto a favor para el equipo azulcrema fue el debut de Cecilio Domínguez quien hizo el único tanto con el que el cuadro de Coapa venció a los escualos.

El atacante paraguayo se mostró ilusionado de haber iniciado su carrera en México con un gol, que le permitirá trabajar con tranquilidad durante el Clausura 2017 “Feliz por la victoria y después por el gol. No puedo explicar lo que siento, es algo muy lindo, nunca pensé convertir el primer gol en un estadio tan lindo”, dijo.

“Me siento bendecido por esa alegría a toda la gente que vino a apoyarnos y este es el camino, tenemos que trabajar porque ya viene otro partido muy importante”, agregó.

“Me siento importante, me tengo que sentir importante como todos mis compañeros, pero no me siento ídolo, yo solo me guió por el futbol y lo que diga afuera la gente es opinión de la gente y se respeta porque hay quien me quiere y hay quien no me quiere”, apuntó.

Sobre la altura en la Ciudad de México, comentó que es una situación que no le inquieta y que ha trabajado arduamente para acostumbrarse lo antes posible “Cuando llegue no me dijeron que había altura, me asustó un poco pero trabajé muy bien estas dos semanas y por ese lado muy feliz”, sentenció.

Juan Antonio Dávalos