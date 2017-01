Cortez Masto apoya a Rick Perry para ser secretario de Departamento de Energía

Las Vegas, NV. (NOTICIAS YA).- La senadora de Estados Unidos por el estado de Nevada, Catherine Cortez Masto, quien es integrante del Comité de Energía y Recursos Naturales, votó en apoyo al nombramiento del ex gobernador de Texas, Rick Perry, para que pueda integrarse como secretario del Departamento de Energía de Estados Unidos.

La senadora demócrata habló personalmente con el ex gobernador Perry a inicios de mes, donde abordaron su reciente audiencia de confirmación sobre temas que repercuten al ‘Estado de Plata’.

“El Departamento de Energía juega un papel crítico en la promoción de fuentes de energía limpia, el fortalecimiento de la investigación científica y la innovación, asegurar nuestra red de energía y mejorar nuestra seguridad nuclear. Tengo mi parte justa de preocupaciones sobre la retórica pasada del gobernador Perry sobre la ciencia del cambio climático y el valor total de la misión del Departamento de Energía. Sin embargo, me alienta el hecho de que cuando se postuló para la presidencia declaró su apoyo a la ubicación basada en el consentimiento y habló en contra de Yucca Mountain, argumentando que si los nevadenses no quieren un depósito nuclear, entonces no deberían tenerlo”, sentenció Cortez Masto.

La senadora añadió que en su reunión privada con Rick Perry le comentó que los residentes y funcionarios electos de Nevada han sido claros en que no aceptaran que el estado se convierta en un vertedero para el resto de la nación, respecto a los desechos nucleares.

“También trabajaré implacablemente con el gobernador Sandoval, el senador Heller y otros interesados clave para asegurar que nuestro mensaje continúe siendo escuchado fuerte y claro en Washington. Después de más de 30 años, Yucca Mountain sigue siendo nada más que un agujero en el suelo que sería inseguro para el almacenamiento nuclear y un agujero negro para los contribuyentes”, concretó Cortez Masto.