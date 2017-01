La obligan a demostrar que está lactando antes de tomar su vuelo

Foto: BSIP/UIG, via Getty Images

(NOTICIAS YA).- Una mujer de Singapur ha denunciado como fue humillada por parte de oficiales de un aeropuerto en Alemania luego de que la obligaran a descubrir uno de sus senos y presionarlo para comprobar que estaba lactando.

Gayathiri Bose, de 33 años y madre de dos niños, asegura que fue humillada y está buscando tomar acciones legales en contra de los agentes del aeropuerto Frankfurt luego de que en un filtro de seguridad le dijeron que era sospechosa por el extractor de leche que llevaba con ella sin llevar a su bebé.

La mujer detalló a la BBC que el jueves pasado se disponía a tomar un vuelo rumbo a París sola, no llevaba a su hijo pero sí su bomba para extraer leche. Cuando paso sus pertenencias por la máquina de rayos X fue detenida por agentes.

“¿Está amamantando, entonces dónde está su bebé, su bebé está en Singapur?”, es lo que le cuestionaron los agentes a Bose en un tono incrédulo y sin creer que el aparato era una bomba para extraer su leche materna.

Aunque ella insistió y les explicó la función del dispositivo, los oficiales le quitaron su pasaporte para llevarla a una habitación para más preguntas. Ya en la sala, una oficial le pidió comprobar que en realidad estaba amamantando.

“Ella me pidió que abriera mi blusa y le mostrara mi pecho y luego preguntó por qué no tenía nada conectado a mi pecho, si estaba lactando y expulsando leche materna”, dijo Bose, quien le explicó que no hay algo para estar permanentemente conectada a la máquina.

Así que la oficial supuestamente le pidió que le mostrara la leche saliendo de su pecho, por lo que Bose, sin comprender realmente lo que estaba pasando, cumplió y presionó su pecho. Fue hasta que salió de la habitación que sintió lo humillante que fue la escena.

Cuando ella le expresó su molestia a la policía y que no era manera de tratar a alguien, la oficial le dijo que ya todo había terminado y que podía tomar su vuelo.

Ante la denuncia, un portavoz de la policía del aeropuerto confirmó que Bose había sido detenida en un control de seguridad, al considerar que la bomba para extraer leche podría ser un explosivo. Sin embargo, negaron que la oficial le haya pedido que sacara su seno para presionarlo, pues son medidas que no forman parte del procedimiento, detalla BBC.