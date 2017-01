México podría demandar a Trump por el muro

11:00 am

(NOTICIAS YA).- Si se llegará a realizar la promesa del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump de construir un muro en la frontera, México podría demandarlos.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, mencionó en entrevista con Televisa, que sí se construye el muro como lo desea Trump, no descarta realizar una demanda ante la ONU en contra del Gobierno de Estados Unidos.

“No descartamos ninguna opción, tenemos que tomar medidas que sean eficaces efectivas a partir de hechos cuando ocurran”. Además agregó Videgaray que “en este momento lo único que hay son declaraciones, no hay propiamente un hecho concreto que denunciar pero no descartamos ninguna opción”.

Por otro lado, aún no se tiene una fecha para la próxima reunión entre Peña Nieto y Trump. Pero aclaró que aunque el presidente de México, canceló la reunión programada para este martes en la Casa Blanca, se tendrá que realizar en un futuro.

Videgaray y Ildefonso Guajardo, encargado de Economía, se encontraban en Washington negociando con el equipo de Trump, cuando los mensajes del presidente de Estados Unidos sorprendió a todos por lo que tuvieron que regresar.