Último dia para tener seguro médico

(NOTICIAS YA).- En el último dia para contar con seguro médico, un representante de la cámara de comercio acudió a una guardería local para registrar al mayor número posible. Ofelia Bustamante fue a dejar a sus hijos, momento que aprovechó para registrase en un plan de seguro médico o suplemento – evitar la multa no fue su principal razón

“Yo soy una persona diabética y yo tengo que ir al doctor cada mes y no podía correr esos riesgos ¿verdad?” afirmó.

Sylvia Cuellar incubadora de la cámara de comercio la ayudó, ella dice que hay opciones suplemental4es que pueden ayudar a gente de bajos recursos como Ofelia

‘Son mas baratas.. el costo es mas bajo pero no esta aprobado por la A.C.A., pero como ellos dicen es mejor tener un poquito de algo que nada,” Sylvia Cuellar

Aparte, las organizaciones civiles han observado que hay quien ya no se quiere registrar por el prospecto que se elimine la ley, mientras que a otros los podría afectar mucho

“El temor de que no exista un plan de replazo para las personas que cuentan en tener su seguro medico esa es una preocupación grande por que es el futuro del sistema,” dijo Roy Ortega de la organización Proyecto Amistad.

Por su parte Cuellar no está segura de un remplazo a la ley actual.

“¿Que van a ofrecer mejor? ¿que va a ser mejor?¿ el costo? ¿lo que va a cubrir? Se pierde mucho cuando dicen que va a ser mejor ¿mejor para quién?”

Para Ofelia el no tener seguro medico no es una opción y no sabe que esperar.

“Si dijeran que ya no pues tendriamos que buscar en otro lugar.. si es mas beneficiario pues claro que cada quien se va a ir donde le convenga mas.”

Si no se registró a tiempo aun hay opciones que le pueden convenir. Puede registrarse Usted mismo en línea o acudir con la cámara de comercio de Midland. Para mas información puede llamar al (432) 238-3465