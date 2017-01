VIDEO: ‘Tuca’: “Eduardo Vargas encontrará talento en Tigres”

9:24 am

Monterrey, México. (ICITUS). Hay una gran expectación en torno a la dupla ofensiva que pueden formar André Pierre Gignac y Eduardo Vargas, así también lo visualiza el propio Ricardo Ferretti; sin embargo, el técnico de Tigres aseguró que su actual plantilla no desmerece ante la calidad del delantero chileno.

“Yo creo que es un elemento que tiene un gran potencial, lo ha demostrado, cuando juegas con una selección son los mejores de tu país, él es el mejor y se conjuntó con otros compañeros que son mejores. En este equipo va a encontrar una gran cantidad de elementos de talento, puede integrarse bien y rendir lo que se espera”, puntualizó.

Se espera que Eduardo Vargas pudiera estar listo para el duelo ante Toluca de la Jornada 5 en el estadio Universitario, pero el ‘Tuca’ dejó en claro que no arriesgará al seleccionado chileno ni a Luis Advíncula a un debut apresurado, toda vez que ambos elementos primero deben alcanzar su mejor estado para ser considerados en algún momento dentro de los próximos encuentros.

“Creo que es un jugador dispuesto, pero no es de andar pidiendo que hagan de héroes, aquí no hay héroes, esos están en el cementerio. Naturalmente que debemos de cuidarlos y no arriesgar a que tengan algún tipo de lesión por una falta de condición físico-atlética”, sentenció el timonel de los Tigres.

Icitus Monterrey