Abuelita defiende su hogar a mano armada

(NOTICIAS YA).- Una anciana fue detenida en Argentina tras llegar a una comisaría de Policía blandiendo un arma.

Genoveva González, de 91 años, se presentó armada ante las autoridades de San Francisco, en Córdoba, indica la Nación. La mujer amenazaba con obtener justicia por su propia mano si no sacaban a un hombre que había usurpado su casa.

La mujer fue liberada poco después, pero le fue confiscada el arma y le fue iniciado un proceso por su presunto uso ilegal.

“Si no los sacan ustedes por las buenas, los saco yo a los tiros”, dijo González, quien declaró a un medio local que es la segunda vez que le usurpan la casa, la cual era propiedad de su madre.

“Yo fui con el revólver porque el otro día me usurpó la casa un tipo y no lo podemos sacar. Me dijeron que lo iban a sacar al otro día y no lo han sacado. Hace como 10 días que está en mi casa junto a una mujer”, añadió.

Genoveva indicó que, además del arma, también le quitaron la cartera “con documentos, plata y papeles de los médicos”. “Me han procesado. Vivo solita, tengo 91 años, faltan cuatro meses para los 92, y no puedo ni ir a la carnicería a comprarme la comida”, expresó.

González explicó que busca vender la casa para poder viajar hacer el último viaje de su vida a Portugal y rastrear el origen de sus antepasados.