“Habitat for Humanity” construye primera casa en Odessa

(NOTICIAS YA).- Familias de bajos recursos en Odessa podrán solicitar apoyo para construir su propia casa.

Hoy Miercoles 1º de Febrero se levantó la primera pared de la futura casa de Joann. Con sus propias manos comenzó a construir un mejor futuro para ella y su familia con la caa financiada por “Habitat for Humanity. Con lagrimas en los ojos comentó, “Estoy emocionada me siento muy feliz y agradecida por todos los que vinieron a ayudar y que tomaron tiempo de sus ocupaciones, es una gran bendición,” Joann Torres

Joann tiene la primera casa construida por habitat for humanity en Odessa, pero para poder tenerla primero tuvo que hacer su parte como dice la directora regional Alynda Best, “Es por eso que les decimos que tienes que llegar a cierto nivel de educación financiera y de responsabilidad antes de que puedas ser beneficiario -no queremos que nadie fracase.”

Patrocinadores y ejecutivos colgaron el saco para trabajar codo a codo con Joann: La primera de los muchos que esperan ayudar en el futuro, “vivienda de calidad y asequible..eso es lo que hace Habitar for Humanity.. ayuda a la gente con los recursos para que puedan tener su casa..resolviendo una gran necesidad en esta comunidad,” dijo Patrick Canty, miembro de la mesa directiva de Habitat for Humanity

Es así que en lo que antes era un terreno baldío los sueños de Joann poco a poco se están haciendo realidad, ella tiene un mensaje para quienes creen que en la vida no hay solución a sus problemas. Joann salió de pobreza extrema como muchos en Odessa y dice que solo se necesita fuerza de voluntad, “Tu sabes, cuando ya te fortaleces sigues y sigues adelante. Si te caes, y encontrarás obstáculos pero siempre hay luz al final del túnel.”

El periodo de solicitudes esta abierto por primera vez en Odessa.

Para aquellos que puedan demostrar necesidad económica, tengan una calificación de credito de 550 o mas, hayan vivido en la ciudad por mas de un año y estén dispuestos a trabajar 350 horas construyendo la casa de otros y eventualmente la propia, este es el programa que los puede ayudar a encontrar, como Joann, que una mejor vida está al alcance.

Para mas información sobre el proceso de solicitud llame al 432-686-8877

Adolfo Muñiz reporta.