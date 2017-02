VIDEO: Miguel Ponce no juega, pero se aferra a las Chivas

Guadalajara, México. (ICITUS). No acumula ni un solo minuto en lo que va del Clausura 2017, pero se lo toma con calma, Miguel Ponce no se desespera, el puesto se lo arrebató Edwin Hernández, sólo ha visto actividad en la Copa MX, así que el otrora medallista olímpico se aferra a los cuernos del Rebaño.

“Aquí quiero triunfar, quiero quedar Campeón con este equipo, aquí nací, me encanta la ciudad, me encanta el equipo, aquí quiero jugar, seguir trabajando, ayudar a mis compañeros, por eso sigo aquí, además de que el cuerpo técnico me quiere tener y estoy contento porque siento ese respaldo de parte de ellos”, indicó.

“Llega un momento en el que sí llegas a desanimarte, pero a final de cuentas tienes que trabajar por ti, no puedes caerte por nada, tienes que estar preparado para cuando sea, porque de todas maneras, en cualquier otro equipo si sigues cabizbajo, no va a resultar”, añadió.

En torno a que Edwin Hernández haya arribado del León y de inmediato le despojara del puesto, sólo le saca a Ponce un suspiro. Lejos están los momentos en que era titular en el Toluca y una de las promesas olímpicas más interesantes que obtuvieron la medalla en Londres 2012, hoy se debe conformar con ver a sus compañeros detrás de la línea de cal.

“La verdad es que no me desanima que esté jugando él, me da mucho gusto, yo sé que estando muy bien yo, él va a estar mucho mejor porque tampoco quiere dejar de jugar, además el buen momento del equipo no da para que haga muchos cambios, hay que esperar la oportunidad, se va a dar, estoy tranquilo, trabajando muy fuerte y eso es lo que me tiene aquí”, sentenció.

Icitus Guadalajara