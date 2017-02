Así podrían cambiar las deportaciones expeditas en la era de Trump

(NOTICIAS YA).- La orden ejecutiva sobre inmigración emitida por el presidente Donald Trump ha generado protestas clamorosas a través del país.

Pues prohíbe la entrada a inmigrantes provenientes de siete países de mayoría musulmana.

La Asociación Nacional para la defensa de los derechos civiles, o “ACLU” por sus siglas en ingles, junto con otras organizaciones, entablo una demanda contra la orden ejecutiva que catalogaron como inconstitucional por discriminar a los musulmanes.

Mientras tanto, abogados de inmigración como Jonathan Shaw, advierten que una sección que no ha llamado la atención de los medios podría significar más deportaciones expeditas.

“Es cuando inmigración arresta a una persona cruzando la frontera o dentro de Estados Unidos que no puede comprobar que tiene permiso de estar aquí, sin comprobar los sacan sin llevarlos ante un juez” explica el abogado de migración Shaw.

Lo que usted debe saber es que, generalmente, aquellos que son repatriados de esta forma cumplen con dos requisitos:

Estan dentro de la frontera o dentro 100 millas alrededor de esta

o dentro 100 millas alrededor de esta Se da dentro de los 14 primeros días que la persona esta dentro de los Estados Unidos

Sin embargo, ahora con una sección de la orden ejecutiva de Trump se amplía el rango de quiénes pueden aplicar este proceso de deportación agilizado.

“Dicen que van a poder dar una deportación expedita a personas en cualquier parte de Estados Unidos que no pueda demostrar que esta aquí con permiso” explica Shaw, lo que significa que las reglas fronterizas se extenderían a toda la nación.

Y aunque aparentemente no se ha puesto en vigor, esto no significa que usted no debe estar preparado.

“Lo que muchos abogados estan recomendo es que debe llevar documentación o comprobante que lleva dos años o mas en Estados Unidos. Cualquier cosa con su nombre y la fecha sirve en cualquier caso.” explica el abogado de migración.

Usted debe recordar que inmigración lo debe dejar tener una audiencia y no una deportación expedita sin que usted enfrente ningún cinturón jurídico.