Pueblo ultraconservador tiene a la primera alcaldesa transgénero

(NOTICIAS YA).- Un pequeño pueblo de Texas está marcando una pauta al tener a la primera alcaldesa transgénero en la historia del estado, quien ha hecho el anunció esta semana.

Tras ocho meses de ocupar el puesto de alcalde interino en New Hope, Jeff Herbst, anunció ser una persona transgénero y se presentó como Jess Herbst para ocupar la alcaldía oficialmente.

Desde 1994 Johnny Hamm había ocupado la alcaldía de New Hope, siendo reelegido en cada elección. Su nombre apareció en las boletas electorales de mayo en 2016 y recibió la mayoría de los votos, aunque murió dos días antes de la elección.

Desde que Hamm enfermó Herbst ocupó su puesto como alcalde interino, y ante la inesperada muerte se preparó para asumir nuevamente el cargo, pero en medio del cambio más importante en su vida: el de género.

“Como su alcalde tengo que hablarles de algo que ha estado conmigo desde mis primeros recuerdos. Soy transgénero. Hace dos años, con el apoyo de mi esposa, hijas y yerno, comencé la terapia de reemplazo hormonal (HRT). En ese momento, no me imaginé que ocuparía el cargo de alcaldesa, pero aquí estoy”, dice en un comunicado emitido esta semana.

El Condado de Collin es uno de los más conservadores del estado, incluso en esta región Donald Trump obtuvo una ventaja de 17 por ciento de los votos.

Por medio de una carta publicada en el sitio web del pueblo destacó que el entorno social actual está permitiendo que muchos transexuales salgan a la luz pública. “La sociedad finalmente tiene la oportunidad de ver y aprender quiénes somos. Es la identidad de género no la preferencia sexual que se aplica a mí. Amo a mi esposa, y ella me ama, no tenemos ninguna intención de cambio. Mis hijas han sido seguidores inflexibles de mí y se enorgullecen de decirle a la gente que su padre es transgénero”.

En el mismo mensaje la alcaldesa de New Hope invita a los residentes a acercarse a ella para cualquier comentario o duda, incluso los invita a seguir su blog personal, JessHerbst.com, en donde ha documentado todo el proceso de su cambio de género.