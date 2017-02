VIDEO: Ilusiona a Jesús Gallardo llegar al Tri

9:42 am

Ciudad de México. (ICITUS). Ilusionado, Jesús Gallardo asistirá con la selección mexicana que sostendrá un choque amistoso la próxima semana ante Islandia y buscará llenarle el ojo al técnico Juan Carlos Osorio.

El mediocampista es el único convocado de la escuadra universitaria al Tricolor para el duelo que será el primero del equipo mexicano en el 2017 “estoy contento con el llamado, confío en que haré un buen trabajo”, comentó el futbolista.

Señaló que lo importante es que se trabaja con humildad en la escuadra que comanda Juan Francisco Palencia, lo que ha permitido un crecimiento no sólo para él, también para todos los integrantes el plantel.

“La clave ha sido la humildad y el trabajo va a hacer que Pumas sea un protagonista en el torneo”, dijo el futbolista, quien ha sido titular indiscutible en la actual campaña. Los felinos, con tres victorias y una derrota, se encuentran en los primeros sitios de la clasificación general.

Gallardo rechazó que llegue presionado al seleccionado nacional, ya que no es su primera convocatoria y comentó que no tiene alguna preferencia para el torneo que encarará, ya sea la Copa Confederaciones o la Copa Oro “el que me digan está bien, yo solo quiero estar con la selección”.

Por lo pronto, Pumas se prepara para el choque que sostendrá este domingo ante Pachuca, en choque correspondiente a la jornada cinco del Clausura 2017.

Juan Antonio Dávalos