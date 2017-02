VIDEO: Se encienden las alarmas en el Nido de Coapa

11:15 am

Ciudad de México. (ICITUS). Las alarmas están encendidas en el Nido de Coapa. Y es que los resultados en el actual año no son las esperados para los dirigidos con Ricardo Antonio La Volpe, que no tiene números positivos en el certamen y la situación se podría complicar aún más de no ganar el fin de semana cuando se mida a Monarcas Morelia, dentro de la jornada 5 del Clausura 2017.

Y es que, de terminar invicto con las Águilas del año pasado durante el torneo de Liga, aunque se definió la final en penales, en esta ocasión La Volpe está lejos de tener un saldo positivo y no sólo en el torneo regular, también en la Copa una competencia que interesa, según lo dio a conocer la directiva azulcrema.

En el Clausura 2017 cayó con Toluca y Tigres; le ganó, con trabajos, al Veracruz. Además de enfrentar a Morelia el sábado, chocará con martes con los Jaguares de Chiapas en partido pendiente de la jornada 1.

Mientras que en la Copa, le pegó a Santos y sucumbió con Coras Tepic. Sumando las dos competencias, cuenta con dos victorias por tres derrotas que le dan un porcentaje de efectividad del 40 por ciento.

Por ello, será de suma importancia el duelo ante los dirigidos por Pablo Marini para poder tomar una bocanada de aire. Lo positivo para las Águilas es que no perdió en las más recientes dos visitas en el Morelos, además se medirán a un rival desesperado de puntos por su difícil situación porcentual.

Juan Antonio Dávalos