Autoridades investigan muerte sospechosa en Las Vegas

Las Vegas, NV. (NOTICIAS YA).- El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD) informó sobre una muerte sospechosa ocurrida cerca del centro de la ciudad. El hombre fallecido tenía una herida en la cabeza y una cortada en la mano.

Las primeras indagaciones realizadas por las autoridades revelaron que el hombre fue golpeado con un objeto. El incidente ocurrió entre las calles Odgen y City Parkway, lugar a donde acudieron los elementos de la policía.

El reporte inicial se dio cuando un amigo encontró a la víctima inconsciente, el cual era un indigente que dormía en dicha zona.

“Él vivía aquí, un amigo de él fue quien lo encontró esta mañana y parece que él ya tenía más de un año durmiendo aquí todas las noches”, aseveró Dan MacGrath, integrante de LVMPD.

La víctima es un hombre de origen anglosajón de aproximadamente 60 años de edad. La policía informó que mientras se encontraban en la escena, un individuo llegó al lugar diciendo que él lo conocía y que se llamaba John, además de asegurar que estaba consternado por su muerte.

Las autoridades han relacionado este caso con otro incidente que ocurrió hace un mes, donde otro indigente perdió la vida de una manera similar y muy cerca del sitio donde ocurrió el percance de este día.

“Los hechos son casi iguales que víctima anterior, no sabemos, no tenemos sospechosos en aquel caso y parecer que la víctima en aquel caso fue un hombre que tomaba mucho y peleaba con otros, pero no tenemos sospechosos o información”, expresó McGrath.

Cualquier persona con información al respecto debe comunicarse con las autoridades llamando al 702-828-3521, o para realizar una denuncia anónima la línea de Crime Stoppers está disponible 702-385-5555.