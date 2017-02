Mexicana devuelve su visa de Estados Unidos en protesta hacia Trump

(NOTICIAS YA).- Esta mexicana decidió devolver su visa de Estados Unidos como protesta a la forma en la que el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se refiere a los mexicanos.

Tras oír como Trump llamaba a los mexicanos violadores y criminales, Alma Siller Contreras, decidió actuar para mostrar su desacuerdo con la discriminación del presidente.

La primera vez que Contreras oyó los términos despectivos Trump hacía los mexicanos este era solo un candidato a la presidencia.

“Le dije a mi marido: Esto no está bien, esto no es normal, imagínate si llega a ser presidente. Yo voy a devolver mi visa“, en ese entonces Contreras no sabía que finalmente ese hombre realmente se volvería el presidente.

Con 59 años Alma decidió cumplir su promesa. Este lunes se diriguió al consulado de Estados Unidos en Hermosillo, una ciudad al norte de México, y dejo desconcertados a los trabajadores del lugar.

“Vengo a hacer un trámite un poco inusual, vengo a regresar mi visa“, dijo al llegar.

Tras su declaración tuvo que pasar por varias ventanillas y repetir lo mismo a varios empleados. Todos parecían desconcertados y hablaban entre ellos, como si nunca hubieran tenido un caso similar.

En un inicio los empleados creyeron que la estaba devolviendo porque estaba vencida, pero ellas les aclaró que no. La visa de Alma vencía hasta el 2021 pero ella la devolvió voluntariamente.

Para Alma esa es una forma de protesta sobre la actitud del actual presidente de Estados Unidos hacia su país, México. Tras devolver exitosamente su visa la mujer entregó su documento junto a una carta escrita a mano.

La carta que dió junto a la visa decía:

“Por este medio, me dirijo a Uds., para hacerles llegar, por voluntad propia, la tarjeta – visa, documento con el que cruzó a su país desde que tengo uso de razón y he utilizado infinidad de veces, sin contratiempo alguno ya sea por viajes de placer con la familia, de compras, etc. los cuales disfruté.

El motivo de esta decisión es por la actitud tomada de su nuevo presidente el Sr. Donald Trump hacia mi país México y sus habitantes de lo cual me siento ofendida, es mi manera de protestar contra ello y apoyo a mi querido país y su gente.

Desearía, en su momento, una vez finalizada la gestión del Sr. Trump, solicitarla de nuevo.

Por su atención, muchas gracias”

Alma vive a dos horas y media de la frontera y ella tiene familiares que viven en Arizona, Las Vegas y Nueva York, por lo que para ella era costumbre visitarlos algunos fines de semana.

Pero ella dice que solo siguió lo que hace con todo, terminar relaciones con alguien que le hace daño.

“No se puede permitir que alguien te haga daño a ti ni a tu gente. Como mexicana, pues fue lo único que ahorita podía hacer“, dijo Alma a la BBC en una entrevista.

Tras publicar su carta en su Facebook la mujer se ha vuelto viral y la han entrevistado múltiples medios.