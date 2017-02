Piden ser reubicados por falta de salubridad

El Paso, (NOTICIAS YA).- Los residentes de unos complejos de apartamentos del centro de la ciudad piden ser reubicados ya que el lugar dónde se encuentran es inhabitable.

Infestaciones de chinches, inundaciones y el pasar fríos son unas de las cosas que los inquilinos del complejo Union Plaza ubicado en la calle 219 Overland han tenido que pasar por la falta de atención por parte del dueño Don Luciano.

“La culpa fue de Don Luciano y de la manager porque nunca me hicieron caso .Les metimos una demanda nosotros la ganamos por las condiciones en que vivimos todos aquí.” Aseguro Julia Castillo residente de Union Plaza

“Pero ellos nunca han arreglado ahí nunca han querido nomas vienen y le dan una vuelta, es que ellos no quieren gastar no quieren gastar y uno también ya para moverse no es fácil.” Mencionó Salvador Ortiz quien vive en Union Plaza

La inconformidad llego hasta los tribunales, donde el pasado Diciembre se ordenó que el propietario debería reparar las viviendas en un lapso de 30 días, cosa que hasta el momento no ha sucedido.

Y de acuerdo al grupo de abogados de Texas Rio Grande legal aid, quienes han asesorado a los vecinos en este proceso, ayer Jueves Don Luciano ordeno nuevamente a los inquilinos desalojar la propiedad.

“Tenemos ya planeado demandarlo a él por otras cosas relacionadas a esto si el no está dispuesto a trabajar con nosotros pero lo más importante es ubicar en un ligar sano a nuestros clientes y también reemplazar todo lo que van a perder porque van a tener que dejar todos sus bienes aquí porque fueron dañados por las faltas de reparaciones de el señor.” mencionó Verónica Carbajal, abogada de Texas Rio Grande legal aid

A pesar de que mes por mes cumplen con el pago de su renta como parte del programa de vivienda, llamado sección 8. Lo único que piden los residentes, es que el dueño los reubique a un lugar habitable.

Hasta el momento el propietario sigue sin responder pero los residentes aseguran que no se darán por vencidos.

Sara Villegas tiene el reporte.