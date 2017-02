Reportan casos donde los obligan a firmar la I-407 renunciando a su residencia

(NOTICIAS YA).- Esta semana se acrecentaron denuncias en las redes sociales de supuestas cancelaciones de visas de residente en los cruces internacionales que dividen México y Estados Unidos.

Como ejemplo, en la frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas se han reportado varios casos de personas que han firmado la forma I-407 por petición de agentes fronterizos, esto sin saber que están renunciando a su residencia permanente en los Estados Unidos.

El problema se enfoca en las personas que tienen su residencia, trabajan en Estados Unidos pero viven en México. Cuando un agente se da cuenta de esto, supuestamente le entregan la forma para que firme ya que está prohibido.

La Red Fronteriza por Los Derechos Humanos notificó que tiene dos casos. Alertan organizaciones a no firmar forma I-407

Mientras que abogados de inmigración le piden no firmar nada, “no te pueden detener en el puente, no te pueden arrestar, no te pueden deportar en el puente, eso solamente le corresponde al juez,” Carlos Spector abogado de “Mexicanos en exilio”.

Mientras tanto los representantes de los servicios Diocesanos para Migrantes y Refugiados dieron a conocer que sus oficinas también han recibido varias llamadas de personas que se quejan de haber sido obligados a firmar un documento que los hace perder su estatus de residente legal en el país.

“Estamos recibiendo reportajes de varias personas que durante el fin de semana; residentes que llegaron al puente y los hicieron firmar una hoja en la cual al firmarlo están abandonando su residencia. Es muy importante que los residentes permanentes entiendan que si ellos llegan al puente y algo sucede en el puente no tienen que firmar y no deben de firmar ningún documento. Deben de pedir ver a un juez migratorio para que el juez pueda aclarar la situación.” La vocera de la organización, Melissa López también dijo que es importante que los residentes que enfrenten este tipo de inconveniente deben buscar ayuda legal para resolver su situación.

El miedo por firmar I-407 comenzó con un mensaje que se ha compartido por todos los medios alertando a pedir un abogado en lugar de firmar. Detalles: Mensaje viral: Si es residente de los EUA “no firme la I-407”

Por su parte la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza comentó: