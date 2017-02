VIDEO: Cruz Azul enfrenta duelo de vida o muerte

Ciudad de México. (ICITUS). A Cruz Azul se le presenta una buena oportunidad de acabar con la mala racha que los persigue, cuando este sábado reciban a los Gallos Blancos del Querétaro, dentro de la jornada número cinco del Clausura 2017 del balompié mexicano.

Y es que La Máquina se medirá a un rival que no sólo no ha ganado, sino que es el único equipo que no ha conseguido gol, a cuatro fechas de haber arrancado el certamen y, por ello, los emplumados se localizan en la penúltima posición de la tabla general, solo por encima de los Camoteros de Puebla.

Aunque los números de la escuadra celeste en el estadio Azul ante Querétaro no son del todo positivos ya que, en los más recientes cinco encuentros, el saldo es de tres victorias por dos derrotas. El último choque se dio en el Apertura 2016 y la victoria fue para los visitantes por un marcador de 3-1.

Los cementeros llegan a este compromiso con dos derrotas y un empate en el torneo de Liga, sólo consiguieron un triunfo en la fecha uno ante los Rayos del Necaxa, mientras que en la Copa empataron en el estadio Azul contra los Alebrijes de Oaxaca y cayeron con los Gallos Blancos en La Corregidora.

Hasta el momento, si se toma en cuenta ambas competencias, tiene una victoria, dos empates y tres derrotas, números nada positivos para el español Francisco Jémez que sigue sin dar los resultados esperados.

La presión no solo es para los cementeros, también para los Gallos que tampoco logran despertar.

Juan Antonio Dávalos