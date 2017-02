VIDEO: Tiene Pumas un refuerzo con mucha pegada

Ciudad de México. (ICITUS). Los Pumas son un equipo de gran pegada, de locales son casi imbatibles, aunque les toca recibir a un peso completo como el Pachuca. Sin embargo, Miguel Berchelt, flamante campeón superpluma del CMB, es fiel admirador del conjunto felino, estuvo de visita en el entrenamiento y espera que puedan noquear a los Tuzos.

“Este torneo se ve que los Pumas traen punch, muy buen equipo, no por nada son sublíderes de la tabla, yo creo que este año nos va a ir muy bien a los Pumas. Este equipo es mitad fajador, mitad técnico, así como yo, que tengo el ‘punch’, me sé defender y tenemos muy buen ataque, como los Pumas, que tienen muy buena delantera y buenos defensas y creo que pueden ser campeones”, indicó.

Y Berchelt reconoció que en algún momento se probó en las fuerzas básicas de Pumas, donde Guillermo Vázquez no le vio pegada: “Fui a hacer un visoreo a Pumas Morelos, lamentablemente no me quedo, no se me dio el sueño de poder ser futbolista, Dios te pone en el lugar correcto, me dio la oportunidad de ser campeón del mundo y ahora de conocer al equipo de mis sueños”, destacó.

Y aunque los Pumas quisieran brindarle un triunfo, Bryan Rabello reconoce la peligrosidad del Pachuca: “Es un partido muy complicado, ellos vienen haciendo las cosas bastante bien hace tiempo, tienen jugadores muy importantes de media cancha hacia adelante, pero tenemos que pensar en lo que debemos hacer, en salir a proponer y hacernos cada vez más fuertes en casa”.

Es momento de que los Pumas salten al ring, muestren sus mejores golpes e intenten mandar a la lona a unos Tuzos que pintan para pelear por el título.

Víctor Severino