VIDEO: El Toma y Daca entre Palencia y Diego Alonso

Ciudad de México. (ICITUS). Diego Alonso tenía un punto de vista muy diferente al de Francisco Palencia sobre cuál de los dos equipos merecía ganar el partido entre Pumas y Pachuca. Para el entrenador uruguayo los Tuzos hicieron mucho más mérito que su contraparte.

Palencia por su parte, admitió que hay que ver que Pumas tiene 10 puntos y aunque no le gustó el empate, se mantienen arriba en la tabla de posiciones.

Pero no fue lo único en lo que no estuvieron de acuerdo o en lo que sobre todo el entrenador de los visitantes no fue capaz de admitir o conceder, como en el caso del penalty o del entusiasmo de la afición de los Pumas.

Arturo Salgado Gudiño