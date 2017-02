Quienes no tienen este órgano son más fértiles

(TODO BEBÉ).- Quienes no tienen apéndice son más fértiles; la tasa de fertilidad de las mujeres a las que les ha sido extraído el apéndice es del 54,4%, de acuerdo a recientes estudios realizados en Escocia informó el sitio especializado Salud180.

Primero hay que el apéndice es un órgano pequeño, en forma de tubo, unido a la primera parte del intestino grueso de acuerdo al sitio MedlinePlus. Está ubicada en la parte inferior derecha del abdomen y no tiene ninguna función conocida. Que se puede extraer cuando esta se inflama y se diagnostica “apendicitis”, que es causada por un bloqueo en el interior del apéndice.

Asimismo, dicho estudio también en tiempo en el cual estas pacientes quedaban embarazadas y fue más corto que el resto de las mujeres, advierte la fuente.

Esto rompe con el mito que decía que las mujeres que habían pasado por una apendicetomía tenían problemas para embarazarse. Debido a que la cirugía de apéndice es muy común, esta es una investigación de suma importancia según el investigador de la Universidad de Londres Dr. Lei Wei.

No obstante especialistas que participaron en el estudio, como el Dr. Shimi aclaran que esto no quieres decir que las mujeres con problemas de fertilidad deben recurrir a una a apendicetomía. Esta investigación no menciona que extraer un apéndice sano garantiza un embarazo, añade la fuente.

Como ya lo sabemos sin apéndice eres más fértil por lo tanto, si es tu caso debes hacer un plan de fertilidad y tomar precauciones para que no haya sorpresas inesperadas. Cabe mencionar que se obtuvieron los mismos resultados al realizar la investigación en la Universidad de Londres.