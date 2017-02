Tardar más para despertarse por la mañana es signo de inteligencia, estudio

(CLUB CURVAS).- Si te cuesta despertar y tardas más al tratar de levantarte de la cama aseguran nuevos estudios realizados en Londres; eres más feliz, inteligente y creativo, según la publicación del El Diario.

Contrario a lo que siempre nos han tratado de inculcar diciendo que para aprender y ser productivo hay que levantarse temprano; según la investigación Why night owls are more intelligent (Por qué los noctámbulos son más inteligentes) deslinda de toda culpa a los que se acuestan tarde y postergan el comienzo del día.

La lógica, explican los autores de dicho estudio Satoshi Kanazawa y Kaja Perina, radica en que entender el tiempo de descanso que necesita el cuerpo y estar en control de cuándo cuánto queremos descansar es un signo de inteligencia.

Asimismo, no levantarse apenas suena la alarma y en cambio hacerle caso a lo que el cuerpo necesita implica que tenemos más chances de perseguir ambiciones y resolver problemas, aseguran.

También otra investigación de la University of Southampton que apoya los resultados de la escuela en Londres, estudio a un grupo de personas y comprobó que quienes optaban por dormir después de las 11:00 horas y despertaban pasando las 8:00 ganaban más dinero y disfrutaban de un mejor estilo de vida, añade la fuente.

No se pretende con esto cambiar las reglas puestas por la sociedad. No obstante, por los ya establecidos horarios de escuela y trabajo, si se aconseja irse a dormir un poco más temprano para seguir obedeciendo al cuerpo y poder posponer el despertador sin consecuencias ni culpas .