VIDEO: Muestran la escultura del papa Francisco

(NOTICIAS YA).- A casi un año de la visita del papa Francisco a Ciudad Juárez, anuncian una serie de eventos conmemorativos. En ellos destaca la instalación de una escultura del sumo pontífice hecha de bronce.

Ya solo faltan los toques finales de la figura que servirá para perpetuar la visita del papa Francisco a esta frontera. Miles de fieles católicos donaron llaves de bronce, que fueron fundidas para obtener el material, y así diseñar esta estatua de grandes dimensiones. “Pues ya tenemos un año que la empezamos, se empezó hacer de plastilina de yeso se le sacaron moldes de yeso y moldes de cera y se fundió en bronce está hecha en bronce y pesa aproximadamente una tonelada poquito más de una tonelada,” David Álvarez, ayudante escultor.

Cada uno de los detalles en su elaboración tiene un significado muy especial como el anillo papal en su mano derecha, el crucifijo del rosario en su pecho, los zapatos todo es idéntico al vestuario que utilizo el papa francisco en su visita a Juárez. “Y se arman como ustedes vieron, la mano ese tiene como unas cinco partes, se solda y ya no se nota donde se solda y pues el escultor no se lo difícil pues la cara que se parezca porque si no se parece hay muchas esculturas que las hacen y no pues nos e parece y pues yo creo que eso es lo más importante la cara que la hagan bien.”

Su mano izquierda toca suavemente una paloma con un doble significado, la oración de paz para los migrantes de todo el mundo y el espíritu santo que se queda para siempre con los fronterizos. “Pero pues debe representar algo importante toda la gente que fue a verlo y pues es algo importante para Juárez que allá venido un Papa pues va ser algo muy bonito para nosotros el hacer una escultura pues del papa de alguien mundial que es reconocido en todo el mundo.”

Se espera que en una semana esta estatua del papa Francisco esté terminada para su instalación en el lugar denominado “El Punto” en donde hace casi un año el Papa oficio una misa ante más de 160 mil personas.