¿Cómo repercutirá el nombramiento de la secretaria de educación?

Las Vegas, NV. (NOTICIAS YA).- El nombramiento de Betsy DeVos como secretaria de educación ha causado polémica entre políticos republicanos y demócratas. Después de 24 horas de diálogo, la votación en el Senado terminó en empate, por lo que se tuvo que requerir la presencia del vicepresidente Mike Pence para desempatar el resultado, el cual fue a favor de esta nominación.

Por medio de una publicación en Twitter, la ahora secretaria de educación, Betsy DeVos, agradeció a los miembros del Senado por su apoyo y escribió que, “vamos a mejorar las opciones y los resultados para todos los estudiantes de Estados Unidos”.

Esta designación es de suma importancia para el estado de Nevada, ya que actualmente los legisladores locales dicen seguir trabajando por sacar a esta entidad de los últimos lugares del sistema educativo a nivel nacional, situación que no se ha logrado desde hace varios años.

“Dar opciones a padres de familia no es algo que no sea aceptable, si no lo que no es aceptable es que si ya estamos en los últimos lugares en cuanto a la calidad de educación en nuestro sistema público, sería un poco tonto pensar que a todos se les va a dar una beca para asistir a una escuela privada, que todos van a tener acceso a una escuela charter. Primero tenemos que ver de qué manera vamos a mejorar la calidad de educación pública para todos porque sabemos que ahí a veces van los estudiantes que más necesidades tienen inclusive muchos niños de nuestra comunidad latina”, comentó la asambleísta por el Distrito 11 de Nevada, Olivia Díaz.

Sin embargo, las opiniones son divididas, el asambleísta por el Distrito 19 de Nevada, Chris Edwards, expresó que la secretaria DeVos está familiarizada con programas de educación exitosos, además de que emplearía su experiencia en estos programas para las escuelas públicas.

“Necesitamos tener todo tipo de opciones abiertas para poder subir nuestro nivel de educación. Creo que la secretaria tiene una variedad de ideas y oportunidades que ayudarán a Nevada”, sentenció Edwards.