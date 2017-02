La expansión del casino Spa Resort avanza en Palm Springs

Palm Springs, CA (NOTICIAS YA).- La tribu indígena Cahuilla de la banda Agua Caliente, serán los anfitriones de un foro comunitario el día de hoy en donde hablarán del tema de la expansión del Casino Spa Resort en el centro de Palm Springs y su construcción que consta de una torre para el hotel de 175 pies de altura.

La tribu esta aceptando comentarios públicos hasta el 13 de Marzo sobre el reporte de impacto al medio ambiente del plan maestro Vision Agua Caliente, los que significa una expansión del casino de hasta 608,000 pies cuadrados, así como la construcción de un hotel de 350 habitaciones para reemplazar el hotel existente de 229 habitaciones que cerro en 2014.

El sitio donde se construirá el proyecto de 18 acres incluye un espacio para zona de reuniones, espacios de 50,000 pies para el uso de zonas comerciales y culturales, un Spa y gimnasio de 40,000 pies y aproximadamente espacio para 650 estacionamientos.

Oficiales de la tribu señalan que el reporte del impacto ambiental preparado por la compañía Westlake Village-based Meridian Consultants LLC, contiene estrategias para mitigar impactos colaterales durante la construcción. Aún así no se encontraron efectos significativos al medio ambiente según la tribu.

La reunión se realizara a las 4 pm en el centro de convenciones de Palm Springs. Mesquite Room H, 277 N. Avenida Caballeros.

El reporte puede ser encontrado en la página: http://www.aguacaliente.org/content/vision. Los comentarios pueden ser enviados a correo electrónico: mpark@aguacaliente-nsn.gov; o por coreo convencional a:

Margaret E. Park, AICP, Director of

Planning and Natural Resources, Agua Caliente Band of Cahuilla Indians, 5401

Dinah Shore Drive, Palm Springs, CA, 92264.