Mamá enfurece porque amamantan a su hijo en la guardería y enferma

(NOTICIAS YA).- Una madre pidió a la policía que arreste a una trabajadora de la guardería a quien le prohibió que amamantara a su bebé y apesar de eso lo hizo. Fue captada en la cámara de vigilancia dando pecho al pequeño.

Kaycee Oxendine, la mamá, vio el video de la guardería Carrboro en Carolina del Norte el viernes. En él se ve a una mujer que se acomoda la blusa y abraza al bebé de tres meses y lo acerca para que se alimente de su pecho.

Oxendine trabaja en el mismo lugar, como maestra en el área de preescolar. Le avisaron que su bebé estaba constipado y una trabajadora del área de cuneros se ofreció a amamantarlo para ver si ayudaba, pero la mamá rechazó el ofrecimiento.

Dijo que no dos veces y creyó que había quedado claro. “Ella dijo que tiene un hijo y preguntó si yo quería que se pusiera a mi hijo en el pecho para amamantarlo”, recuerda Oxendine.

La respuesta fue una rotunda negativa “Le dije que no, que eso es asqueroso. Nosotros no hacemos cosas como esa”.

Pero la mujer la ignoró y poco después de que la mamá dejó al niño en el cunero, la trabajadora lo cargó y lo alimentó de su pecho unos segundos hasta que otra empleada se levantó.

Oxendine comparte su enojo: “Como mamá, me quitaste algo, porque no fui capaz de defender a mi hijo…Yo no estaba ahí”.

El director de la guardería, Daron Council, declaró que otra empleada le reportó lo ocurrido y aseguró que la mujer que amamantó al bebé fue despedida. Tenía más de 10 años de experiencia en guarderías.

Oxendine no está conforme solo con que la hayan retirado del empleo y cree que debe enfrentar cargos criminales.

Asegura que después del episodio su bebé se enfermó y empezó a vomitar porque es intolerante a la lactosa.