Policía en apuros por publicar mensaje no autorizado en Facebook

(NOTICIAS YA).- Un policía de Fort Worth, Texas se metió en problemas después de grabar y subir a su página de Facebook un video que no fue autorizado por el alcalde ni el jefe de la corporación.

De acuerdo con Fox News, el oficial Daniel Segura publicó el miércoles pasado un mensaje para calmar los miedos de la comunidad hispana respecto a las órdenes migratorias del presidente Trump.

“Si eres víctima de un crimen, no nos importa tu estatus migratorio. Tienes los mismos derechos que cualquier otra persona que viva en Fort Worth. Te vamos a defender. Te vamos a proteger”, dijo Segura en el video que ya excede un millón de reproducciones.

Sin embargo, lo que dijo después fue lo que provocó una respuesta de su departamento. “Por muchos años en la ciudad de Fort Worth no hemos hecho valer las leyes de inmigración. No somos oficiales federales que puedan hacerlas valer. Quiero aclarar eso”, expresó Segura.

“Nosotros en Fort Worth no ejecutamos leyes migratorias, así que la gente que vive aquí no tiene miedo de ser deportada. Eso no es cierto”, añadió, lo cual fue desmentido por la corporación.

“El Departamento de Policía de Fort Worth hace cumplir todas las leyes, protege a todos sus ciudadanos y no es una ‘ciudad santuario’. El video no busca representar el punto de vista de la ciudad de Fort Worth respecto a la inmigración y su cumplimiento de las políticas de inmigración”, refirieron.

La corporación dijo que Segura, quien no ha comentado al respecto, no será sancionado por su video.