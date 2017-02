Regala sus zapatos deportivos y da lección de vida en Los Fresnos

McAllen, (NOTICIAS YA).- Un video en las redes sociales ha conmovido a usuarios del Valle del Sur de Texas.

La publicación es de un entrenador que comparte el momento de uno de sus estudiantes realiza un acto de verdadero compañerismo en un equipo de baloncesto de una preparatoria local en la ciudad de Los Fresnos.

“No todos los días se ve una victoria de 47 a 12 para permanecer en primer lugar, esa no es la gran noticia para mi equipo, sin embargo, hoy ha sido diferente. La semana pasada, a uno de mis jugadores se le rompió el zapato el día del juego, más de la mitad de su zapato se abrió. Ese día buscamos a alguien que calzara 13 y medio para que nuestro jugador pudiera tener actividad en la noche. Este jugador es un joven que hace todo lo posible para encontrar un aventón a las 6:30 de la mañana, practica cuatro días a la semana, es un joven que no puede comprar un par de zapatos deportivos. Su solución fue llevarse los zapatos a un zapatero en México para que remendara sus zapatos rotos. Al día siguiente un compañero de atletismo, me hizo a un lado para hablar conmigo y me explicó que él ha sido bendecido en la vida y que quería ayudar a mi jugador con sus zapatos rotos. A 45 minutos antes del juego les dejaré que el video cuente el resto de la historia.”

El video lleva más de 100 mil reproducciones y muchas veces ha sido compartido en Facebook, además ha recibido muy buenos comentarios por la acción de apoyo entre los jóvenes deportistas de la ciudad de Los Fresnos.