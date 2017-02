VIDEO: Buscan caras nuevas ganarse lugar en el Tri

Ciudad de México. (ICITUS). Caras nuevas se observarán durante el partido que sostendrá la selección mexicana este miércoles ante Islandia, en el primer duelo del equipo que comanda Juan Carlos Osorio en el 2017 que tendrá mucha actividad con juegos eliminatorios, Copa Confederaciones y Copa Oro.

Hugo González, arquero de los Rayados del Monterrey, será uno de los jugadores que buscará llenarle el ojo al estratega colombiano. El cancerbero confía en que un partido será suficiente para mostrar su calidad futbolística “no quiero que se quede en una experiencia, quiero que sea por mucho tiempo y es un orgullo portar la playera de la Selección”, dijo.

González comentó que, desde que estaba con las Águilas del América, espero que lo llamara Osorio, y ahora que se le presenta la oportunidad, no la desaprovechará “Se ha hablado de que muy pronto, de muchas cosas pero sé todo lo que trabajado y hecho para ganarme un lugar como este y las cosas buenas que he hecho, en América le estuve peleando el puesto a un jugador de Selección, como Moy, inclusive hubo un momento que le gané el puesto y no creo que sea mal momento para ir a la Selección y estoy en un gran momento deportivo para llegar a pelear un lugar”, declaró.

Otro de los rostros nuevos es el de Luis Reyes. El jugador de los Rojinegros del Atlas espera que sea constante en las convocatorias del Tricolor para el 2017 “Todos tenemos nuestra primera convocatoria, jugadores ya con nombre en la Selección fueron criticados en su momento, ahora me toca y quiero desenvolverme en el terreno de juego para que la gente me conozca más”.

“Es una muy bonita experiencia estar en el terreno de juego con una leyenda del futbol mexicano, como Rafa Márquez y hay que aprenderle como sea”, sentenció.

Juan Antonio Dávalos