VIDEO: Chivas domina el Tri, pero manda cantera atlista

Ciudad de México. (ICITUS). Las apariencias engañan. Porque es Atlas y no Chivas la cantera que domina en la convocatoria del Tri. De primera instancia, en esta selección de la Liga MX dominan los jugadores de las Chivas con cuatro llamados. Y no, no es que el trabajo de Matías Almeyda, desde los cimientos rojiblancos empiecen a dar resultados, porque de los cuatro seleccionados del chiverío sólo uno es surgido de sus fuerzas básicas.

Sólo Ángel Zaldívar es un elemento surgido de las fuerzas básicas del rebaño, y el resto forman parte del cuadro más mexicano gracias al poder de la chequera de Jorge Vergara.

Sin embargo, hay otros tres elementos que sí surgieron de Chivas y hoy están en los verdes, pero no son trabajo de Almeyda, como son Alfredo Talavera, Néstor Araujo y el Dedos López.

Por lo demás ni Orbelín Pineda, Oswaldo Alanís, ni Alán Pulido, son de extracción rojiblanca.

El otro semillero del tricolor es Pachuca. Los Tuzos aportan a jugadores como Erick Gutiérrez e Irving Lozano; sin olvidar que el Dedos López es de extracción chiva. Pero además se les debe contar al tigre Jürgen Damm, de pasado tuzo.

Y no olvidar a la cantera atlista, porque si bien los rojinegros sólo aportan dos jugadores entre Rafael Márquez y Luis Reyes, también hay que sumarles a canteranos que hoy juegan en otros equipos como Hugo Ayala, Jorge Torres Nilo y José de Jesús Corona.

Al final y calladita, calladita, no es ni la cantera tuza, ni la chiva la que domina en esta convocatoria verde, sino la atlista, lástima que no se pueda decir que hoy Atlas es el parámetro para medir el futbol mexicano.

Arturo Salgado Gudiño