VIDEO: ‘Tuca’ no quería decir “moleros” pero no se contuvo

Ciudad de México. (ICITUS). La Selección Mexicana enfrentará a Islandia en duelo amistoso a celebrarse por primera vez en el territorio de Las Vegasa, partido indiscutiblemente “molero” de acuerdo a la definición que Ricardo Ferretti, técnico de los Tigres, le dio alguna vez. Pero esta vez el ‘Tuca’, luego de su paso fugaz en el timón del Tri, no quería llamarles de esa manera.

“Durante mucho tiempo hasta apodé estos partidos con el nombre que ustedes saben y naturalmente que uno tiene que entender ciertas cosas, aunque en lo personal me puedan chocar. Pienso que son dos aspectos, uno es de imagen, que debes conseguir una equis cantidad de fondos, dinero, para poder tenerlo todo. El otro aspecto es el deportivo, he pensado que en este estamos abajo y en lo económico estamos muy arriba”, recalcó.

Sin embargo, el semblante del experimentado timonel fue descomponiéndose, no encontraba la palabra ideal para definir este tipo de juegos, hasta que por fin se dio por vencido y regresó a su esencia.

“Si hacemos uno, dos o tres juegos en Estados Unidos para ganar dinero o para ver jugadores contra selecciones ‘moleras’, como siempre digo, no pasa nada. Lo que sí pasa es que no tienes lo otro, pensando deportivamente, no es lo mismo jugar contra Paraguay en Estados Unidos que ir a Paraguay a jugar, yo creo que si en la Selección pudiera darse esta situación, nuestro nivel va otra vez a subir”, puntualizó.

Victor Severino