Nueva planta tratadora de agua mejorara la calidad de agua en Sunland Park y Santa Teresa

(NOTICIAS YA).- Actualmente son 3 plantas tratadoras las que distribuyen agua a la ciudad de Sunland Park y Santa Teresa, la más nueva tiene una capacidad de procesar 3, 150 galones de agua por minuto.

“Esto le da la oportunidad a CRRUA de proveer agua que está por debajo del nivel de arsénico requerido por el gobierno federal, ahorita está a .01 partes por millón o menos.” Brent Westmoreland, director ejecutivo de CRRUA.

La planta ha estado en funcionamiento por casi dos meses y recibe agua de los 11 pozos distribuidos en la ciudad, sin embargo los residentes aseguran no haber notado ningún cambio en el líquido hasta el momento.

“Yo no he visto calidad en el agua porque de hecho las tuberías por ejemplo que es el baño se siguen llenado de sarro o se ponen todos blancos la troca si la lavamos queda totalmente manchada no se puede hacer nada.” Cynthia Araujo, residente de Sunland Park.

