Policías violan a detenido en París y los graban en VIDEO

(NOTICIAS YA).- Un grupo de policías de París fue captado en video cuando rodearon a un joven, presuntamente lo golpearon y uno de ellos lo violó con su macana o garrote. El incidente desató protestas en Francia.

Théo, de 22 años, es un joven de piel negra que la semana pasada iba caminando a visitar a un amigo en un suburbio de la capital francesa. Pasó cerca de unos agentes de policía que habían ido a calmar una pelea. Lo detuvieron para interrogarlo.

“Yo no traté de huir”, relató el joven en un video grabado por su abogado. Sin embargo lo derribaron y lo golpearon,

“Me pusieron esposas, me dijeron que me sentara. Me rociaron gas lacrimógeno en la cara y después sentí dolor en los glúteos. Me habían bajado los calzones, Sentía mucho dolor”, declaró Théo.

Los oficiales lo llevaron hasta la patrulla donde supuestamente continuaron las agresiones, lo trasladaron a la comisaría y finalmente al hospital. El joven fue sometido a cirugía por una lesión profunda en el ano.

Los policías fueron suspendidos inmediatamente, aunque se declararon inocentes. Uno de ellos fue acusado de violación agravada y tres por agresión.

ADVERTENCIA: El video muestra imágenes de abuso policial y el testimonio de Théo.

El violento ataque desató protestas en diferentes puntos de Francia, especialmente en la zona parisina de Aulnay-sous-Bois, la zona residencial donde ocurrió el abuso.

Cientos de personas salieron a marchar pacíficamente con la consigna “Justicia para Théo”, pero en otros puntos las manifestaciones se tornaron violentas, quemaron carros y pintaron paredes.

Durante años se ha acusado a la Policía Francesa por actos de racismo durante las revisiones de rutina, Una corte de apelación condenó esta conducta en 2015, pero no se tomaron medidas para corregirla

Un estudio independiente de sociólogos publicado en 2009 detalló que una persona de piel negra o de apariencia árabe tenía 6.2 % y 7.7% mós probabilidades de ser detenido por la policía que una persona de piel blanca.

En 2016 Adama Traore, un hombre negro, murió por asfixia bajo custodia policíaca en Beaumont-sur-Oise, el día que cumplió 25 años.