Anuncian restricción de estacionamiento en Lawrence

Boston, (NOTICIAS YA).- Las autoridades de Lawrence, Massachusetts han revelado la lista de las calles en donde tiene permitido estacionar su vehículo ante la alerta por la tormenta invernal.

Si su calle no está en la lista deberá utilizar un establecimiento municipal mientras durante la emergencia, de no ser así recibirá una multa y su vehículo será remolcado.

Calles donde tiene permitido estacionar su vehículo

Abbott St

Allen St (General StTo Angle)

Allston St.

Ames St.(Riverside Dr. to Haverhill St

Amesbury St

Amherst St

Appleton St

Atkinson St

Auburn St

Bailey St

Ballard St

Barker St

Barnard St

Basswood St

Bay State Rd (McFarlin St to Mater St)

Beacon St

Beaconsfield St

Belknap St

Bellevue St

Bennett St

Bennington St (Auburn St to Chestnut St)

Beresford St

Berkeley St

Bigelow St

Blanchard St

Bodwell St

Bowdoin St

Boxford St

Bradford St

Brookfield St

Bruce St

Burke St

Burlington St

Butler St

Byron Ave

Cabot Rd

Cambridge St

Canal St

Canterbury St

Carleton St (Andover St to Everett St)

Carver St

Castle St

Cedar St

Chandler St

Chester St (So. Bway. To Dunstable St.)

Chestnut St

Chickering St (Cutler St. to Pilgrim Rd.)

Cleveland St

Clifton St

Clinton St

Colonial Dr

Colonial Rd

Colonial Terrace

Columbus Ave (Haverhill St to Meadow St)

Concord St

Congress St

Coolidge St

Copley St

County St

Crescent St

Crestwood Cir

Crosby St

Cross St

Cutler St (Chickering St to Marlboro St)

Cyr Drive

Dana St

Danforth St

Dartmouth St

Davis St.

Debbie Lane

Dorchester St

Dracut St (So. Bway to Dunstable St)

Dunstable St

Durham St

Durso Ave

East Boxford St

East Boxford Terrace

East Haverhill St

East Kingston St

East Pleasant St

East St

Easton St (So. Bway to Jefferson St)

Eastside St

Eaton St

Ellis St

Elm St

Emerald Ave.

Erving Ave

Essex St (Union St to Milton St)

Eutaw St

Everett St

Exeter Pl

Exeter St

Exeter Terrace

Fairmont St

Fallon St

Falmouth St

Farley St

Farnham St

Ferry St

Forest St

Foster St

Foxcroft St

Franklin St

Frost Dr

Furber St

Garden St

Garfield St (Cambridge St to Falmouth St)

Gilbert St

Glenn St

Glenwood Drive

Gorham St

Grafton St

Grainger St

Grant Rd

Green St

Greenfield St

Greenwood St

Groton St

Grove St

Hamlet St

Hancock St

Hawley St

High St (Except E. Haverhill St to Ferry St)

Highgate St

Hillside Ave

Howard St

Hudson Ave

Hurst St

Inman St

Jackson St.

Jamaica St

Jefferson St

Kenneth St

Kent St

Kingston St

Laurel St

Lawrence St.

Lea St

Lebanon St (Hampshire St to Amesbury St)

Leeds Ter.

Lenox Circle

Lenox St

Lincoln Ct

Lisa Lane

Lorenzo Rd

Loring St

Louisburgh St

Lowell St (Lawrence St to W. Lowell St)

Lynn St

Manchester St

Maple St

Margin St

Marie Lane

Marion Ave (except Holly St to Spicket River)

Marique Dr

Mark Lane

Market St

Marlboro St

Marston St

Martha Lane

Mason St

May St

Medford St

Melrose St

Melvin St

Middlebury St (Olive Ave to Endicott St)

Mill St

Milton St (Haverhill St to Bodwell St)

Monroe St

Morton St

Mt. Auburn St

Mt. Vernon Cir

Mt. Vernon St

Mt. Vernon Terrace

Newbury St

Newton St

No. Parish Rd

Oak St (East Haverhill to Short St)

Oakland Rd

Orchard St

Olive Ave (W. Lowell St to Ames St)

Osgood St

Oxford St

Packard St

Patton St

Pembroke Dr

Perry Ave

Philips St

Pilgrim Rd

Pleasant St (Ferry St to High St)

Portland St

Powers St

Proctor Rd

Prospect St

Providence St

Railroad St

Richmond St

Rita Lane

Roberta Lane

Rockwood Lane

Rowe St

Russell St

Salem St

Sanborn St

Sargent St

School St

Shattuck St

Shawsheen Rd

Sheridan St

Sheridan St

Shepard St

Short St (Chestnut to Maple St)

So. Bowdoin St

Sparkle Drive

Springfield St

Standish Rd

Stevens St (Mt.Vernon St to Stevens Ave)

Storrow St

Summer St

Summit Ave

Sylvester St

Swan St

Taft St

Temple St

Tewksbury St

Thomas Rd

Tremont St

Tyler St

Union St.

Valley St

Vandergrift St

Walnut St

Warren St

Water St

Weare St

West Hawley St

West Kenneth St

Westchester Drive

Westwood Terrace

White St

Winston Dr

Winter St

Woodland St

Wyman St

Otras ciudades con la restricción de estacionamiento vigente son Boston, East Boston, Worcester, Lynn, Revere, Somerville, Waltham y Lowell.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura estará por los 26 grados, mientras la acumulación de nieve podrían ser hasta 12 pulgadas en la parte del sur de Nueva Inglaterra, incluyendo las áreas de Boston y Worcester, la Costa Sur, el Cabo y la Costa Norte. Se cree que caerán de 2 a 4 pulgadas por hora, la tormenta invernal continuará hasta el viernes en algunas zonas, en donde también se experimentarán temperaturas bajo cero.

La Policía Estatal de Massachusetts utilizó las redes sociales anunciar la línea telefónica 511 en donde conductores obtendrán información de las condiciones en las carreteras y del congestionamiento vehicular.