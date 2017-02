Buscan justicia tras supuesta negligencia

El Paso, (NOTICIAS YA-.) Se trata de la familia Sánchez quienes aseguran que tras el hospedaje de su madre en un asilo de ancianos su pierna tuvo que ser amputada.

Dicen que todo comenzó desde la primera semana de Enero cuando los doctores no iban a revisar a Josefina Sánchez, madre de francisca, quien ahora se encuentra buscando justicia ya que tras la supuesta negligencia de un asilo en el oeste de la ciudad, causo que josefina perdiera una de sus piernas.

“Le hicieron una cita con un doctor de los pies, se la cancelaron, fue a dar a Las Palmas de emergencia le amputaron una pierna porque tenía ulcerar muy malas el pie izquierdo se lo tuvieron que amputar de la rodilla para abajo lo negaron en Franklin Heights.” mencionó Francisca Sánchez

Josefina de 91 años tenía once años hospedada en el asilo Franklin Heights, lugar donde jamás imaginaron que perdería el ánimo de vivir.

“Tenía muy buen apetito, estaba un poquito alerta, jugaba bingo y todo ahora ya no es la misma persona ya padece un poco más ya no tiene apetito está muy decaída. Llame a Franklin Heights y les dije lo que estaba pasando y ya no quisieron hablar conmigo el administrador me llamo por teléfono y me dijo que no era cierto lo que yo estaba diciendo.”

Expertos en resolver este tipo de casos nos comentan que se puede hacer al respecto.

“Si hay un abuso o una negligencia reportarlo con el estado hay maneras de reportar esos casos con el estado o reportarlo con el administrador del nursing home para que ellos hagan una investigación y se pueda resolver el problema más pronto.” Mencionó Jorge Soto, consejero de Area Agency and Aging.

“Si no responden bien a los problemas pequeños no van a responder bien a los problemas más serios. En el caso de este asilo no siempre han respondido bien a las necesidades de sus clientes.” Confirmo Estefana Townsend Allala abogada de ancianos.

Cabe mencionar que noticias 26 se comunicó con el asilo Franklin Heights y su respuesta fue que ellos no tienen ni un comentario.

Sara Villegas tiene el reporte.