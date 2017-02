“Con sabor a México” el detrás de los carritos ambulantes

(NOTICIAS YA).- En varias esquinas de las calles de California sobresalen los carritos ambulantes. En la costa central se estima que son miles de estos comerciantes que deambulan por las calles.

Entre ellos se encuentra Alina Ventura de Jesús, nativa de Puebla quien a diferencia de otros vendedores, ella prefiere preparar sus productos en casa ya que le gusta ponerle ese sazón con sabor a México. “Me gusta mucho estar así, haciendo mis cosas, como yo me dedico hacer ahorita papa, mi esposo se dedica a limpiar elote, él me pone los botes, el los cuece y le hago los carritos y todas mis cosas y es lo que nos llama mucho la atención, que nos gusta a los dos el mismo trabajo.”

Alina quien emigró a los Estados Unidos buscando una mejor calidad de vida encontró en la venta de comida ambulante la forma de seguir conectada con sus raíces mexicanas, e inspirada por los productos que ella consumía cuando era niña. Entre su repertorio podemos encontrar los raspados, elotes, esquites y chicharrones algo que agrada mucho a la gente latina. “Es lo que le gusta a la gente, que no se pierdan los antojos de México, es lo que le gusta y es que como luego dicen hay es que es un antojito mexicano, es lo que siempre me ha dicho la gente porque recuerda mucho a su pueblo o a su país de donde es”.

Pero no solo se trata de endulzar el paladar de la gente ya que esta empresaria dice que este trabajo le ha servido como terapia, “me gusta porque si yo tengo problemas aquí en mi casa me salgo a la calle y me olvido de todo, si estoy estresada en mi trabajo se me quita el estrés platicando con los demás”.

Ella recorre todos los días diferentes colonias donde la mayoría de la gente es hispana y cuenta con un repertorio de clientes que han consumido sus productos por años. “Cuando pasaba con su corneta y salía corriendo ya nada más estaba yo esperando que sonara para salir a comprarle, y pues ella me gusto como vendía porque miro que es muy limpia y pues no todos son así verdad y pues ya siempre la buscaba yo para comprarle,” Lizbeth Balderas Bustamante, clienta.

“Cuando se me antoja un elote que es casi diario, yo mando a mis niños a que vean si es precisamente ella, porque me gusta más como los prepara, como que ella es más amistosa y siento más buenos sus elotes de ella,” Nelida Corona, clienta.

Como en cualquier negocio, los carritos ambulantes no están exentos de la delincuencia, algo que atemoriza a Alina pero ella comenta que no piensa dejar este trabajo, pase lo que pase. “Pues segura, segura por completo no, pero ya que no se leer ni escribir pues se me hace fácil este trabajo, a mí se me hace más fácil por no tener estudios.

Otro de los miedos de esta vendedora ambulante es que ella como muchos otros que ofrece sus productos en las calles sin los permisos requeridos, corren el riesgo de ser multados y sus carritos pueden ser confiscados.

Es por eso que El Payasito, La Super y Estrellita, son algunas de las compañías en la ciudad de Santa María que cumplen con todos los requerimientos por las autoridades para poder vender sus productos en las calles. No obstante, se estima que cada vez son más los dueños de carritos ambulantes que no cuentan con el permiso para hacerlo, provocando el enojo entre los comerciantes que tienen todo en regla”. “No tienen licencia como o para vender y se meten mucho aquí a mi área, me quitan mucha clientela aquí. Y es que eso es mucho microbio los elotes en la calle, luego no se lavan ni la mano los eloteros tampoco, eso es pura enfermedad para los niños,” Miguel Espinoza Montaño, vendedor ambulante.

De acuerdo con el Departamento de Salud de California, por higiene solo se pueden vender en la calle productos que están herméticamente cerrados y que no necesitan de cocción. Pero hay vendedores que hace caso omiso de esto y lo venden porque la gente lo pide, aun así hay quienes se quejan de esto. Según el sargento, Eligio Lara del Departamento de Policía de Santa María, “muchas veces se quejan la comunidad o los negocios de que andan estos personas vendiendo estas cosas aquí en las calles, so entonces respondemos nosotros mandamos a las unidades o mandamos a un oficial y muchas veces así es como nos damos cuenta nosotros de que ellos andan en nuestra ciudad”.

En California los vendedores que no cuentan con los permisos adecuados se pueden hacer acreedores a una multa y desde luego el negocio será confiscado. De acuerdo con el Departamento de Salud de este estado, solo en el 2016 fueron más de mil quejas las que recibieron de gente que se enfermó por consumir productos en mal estado. Es por eso que para poder tener los carritos ambulantes circulando primero se debe contar con un permiso de salud así como con un local o domicilio fiscal que respalde a estos comerciantes.

“Lo que se vende en cuanto a comida tiene que cocinarse en un lugar, en una cocina higiénica y también que tiene la herramienta adecuada para preparar la comida mantenerla fría o caliente a ciertas temperaturas, para que se pueda vender al público,” Luis Villegas, de la Cámara de Comercio Hispana S.B.

“Si compran unas de estas comidas, o nieves o elotes que venden en las calles y si algo llega a pasar, si se ponen mal o algo no tienen a nadie a quien puedan demandar o a quien llevar a corte porque estas personas vienen y se van y ya no las encontramos después,” sargento Eligio Lara.

Precisamente para no ser localizados con facilidad por la falta de permiso, la mayoría de ellos son vendedores foráneos que se la pasan recorriendo los condados cercanos a donde residen. “Las personas que vienen a vender aquí así, no son de Santa María, no solo no pagan impuestos y si pagaran impuestos el dinero no se queda aquí en la ciudad para nuestras escuelas, para nuestras carreteras, todo el dinero se va para otra área que es de los Ángeles muchas veces,” sargento Eligio Lara.

Alina es una de los tantos comerciantes que no cuenta con permiso y dice que esto no la va a detener, “ya llevo como unos síes años haciéndolo, dedicándome a esto pues me gusta a pesar de que nos quitan nuestras cosas pero pues, no nos rendimos, así le echamos ganas más para salir adelante.

Ya sea con permiso o sin este, mientras haya gente que consuma estos productos con sabor a México, los carritos ambulantes llegaron a esta nación para quedarse.

Gina Lagunas, informa.

“Con Sabor a México,” el mundo de los carritos ambulantes