Dentistas ofrecen servicios gratuitos en New Port Richey

Tampa Bay, (NOTICIAS YA).- Cientos de personas podrán recibir servicios de odontología completamente gratis este viernes en New Port Richey.

El Dr. Vincent Monticciolo de Dentistry From The Heart estará ofreciendo trabajos gratuitos este viernes para las personas que lo necesitan. Esta iniciativa es realizada ya que más de 100 millones de estadounidenses no cuentan con un seguro dental y más del 29 por ciento de los adultos tienen caries que nunca han sido tratadas.

Desde el 2001 el trabajo realizado por el Dr. Monticciolo y su organización sin fines de lucro han proporcionado más de $7 millones en servicios dentales a personas necesitadas.

El Dr. Monticciolo y sus voluntarios atenderán a los primeros 400 pacientes que lleguen desde las 7 a.m. a la oficina Family and Sedation Dentistry ubicada en 5139 Little Road en New Port Richey. Para obtener más información puede visitar www.dentistryfromtheheart.org.