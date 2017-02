Pau Donés vuelve a batallar contra el cáncer

(NOTICIAS YA/MEZCALENT).- A poco menos de un año de haber anunciado que el cáncer de colon que se le había detectado a mediados del 2015 había desaparecido por completo de su cuerpo, Pau Donés dio a conocer que lamentablemente la enfermedad ha vuelto a hacer acto de presencia, por lo que próximamente tendrá que someterse de nueva cuenta a varios tratamientos para combatirla.

A través de una carta publicada en su página web, el vocalista de Jarabe de Palo informó a sus seguidores que tras haberse sometido a una serie de estudios médicos se le detectó un nuevo tumor en el peritoneo, pero destacó que a pesar de haber recibido esta noticia sus planes de lanzar un nuevo disco, iniciar una gira de conciertos y publicar un libro de la agrupación seguirán en pie

“Llevaba un año limpio. Los marcadores tumorales a cero. En los escáners no se veían tumores. El cangrejo estaba tan dormido que incluso llegué a creer que me había curado. De pronto recibo una llamada del hospital. En el último control los marcadores han subido. Me hago un escáner y, escondido en el peritoneo, encuentran un pequeño tumor. Pasé un par de días pensando cómo iba a afectar a nuestros planes y después de darle muchas vueltas llegué a la conclusión de que no iba a dejar que el cangrejo me volviera a apartar de la música”, escribió el cantante.

Pau está tan decidido a cumplir la promesa de seguir adelante con sus proyectos con Jarabe de Palo a pesar de todo, que el miércoles ha realizado el estreno de su más reciente sencillo llamado “Humo”, tema incluido en el nuevo material discográfico de la banda que lleva por nombre “50 Palos” y que saldrá a la venta tanto en físico como de manera digital el próximo 10 de marzo.