Madre e hija son arrestas en operativo de prostitución

Orlando, (NOTICIAS YA).- Una madre y su hija fueron arrestadas en un motel de Kissimmee en un operativo de prostitución realizado luego de la publicación de un anuncio en el portal Backpage.com.

La Oficina del Alguacil del Condado Osceola dijo que, Tanja Gammon, de 57 años, publicó un anuncio en Backpage.com ofreciéndose como una madre “sexy” con una actitud impresionante. Posteriormente un agente encubierto respondió al anuncio y la mujer acusada le dijo que se costaría 100 dólares para estar 30 minutos con ella.

Los hechos ocurrieron en un Motel 6 ubicado en Irlo Bronson Memorial Highway en Kissimmee. Cuando Gammon abrió la puerta esta solo llevaba ropa interior. En ese momento la mujer acusada intentó seducir al oficial hasta que los oficiales entraron a la habitación y la arrestaron.

Al momento del arresto Gammon gritó “Yo no tomé ningún dinero aun, no tome dinero todavía, así que no realmente no importa”. Mientras que en un baño dentro del cuarto los agentes encontraron a la hija de la mujer, Darcel Gammon, de 31 años, quien estaba sirviendo como vigilante mientras su madre realizaba los servicios.

La joven les dijo a los oficiales que ella sabía que el agente encubierto no era un cliente real por la forma en que se comunicaron con ella a través de las redes sociales. Tanto como la madre y la hija fueron detenidas en la cárcel del Condado Osceola.