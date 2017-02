Niña de 9 años salva a su abuelito que sufría un paro cardíaco

El Paso, (NOTICIAS YA).- Una niña de 9 años puede disfrutar de su abuelito gracias a que supo actuar justo después de que empezara a sufrir de un paro cardíaco.

Su corta edad no fue un impedimento para que Layla Zapata quien cursa el noveno grado y logró realizar los primeros auxilios en su abuelito quien sufrió un infarto al estar reparando el piso del baño de su casa.

Su rápida reacción de practicarle resucitación cardiopulmonar y llamar al 911, ayudó a lo paramédicos a poder controlar los signos vitales de su ser amado.

“La operadora del 911 nos preguntó, yo le dije que iba a hacer primeros auxilios, entonces la puse en altavoz y empecé a hacer primeros auxilios y paso mucho tiempo, se me congelo el tiempo hasta que llegaron los paramédicos y lo atendieron a él,” Layla Zapata.

Ante un momento de desesperación al ver a su abuelito ponerse morado y no responder a sus llamados, Layla nunca perdió la tranquilidad y recordó los primeros auxilios que aprendió cuando cursaba séptimo año. “Había tomado primeros auxilios en el año siete, y no me acordaba tan bien pero dije unas que otras cosas las puedo tratar”.

Por casos como los de Layla, el Departamento de Bomberos de El Paso, solicita a la comunidad que aprenda a realizar resucitación cardiopulmonar, ya que se podrían salvar muchas vidas.

“La gente que sufre un ataque cardiaco no hay alguien médico para dar primeros auxilios y queremos que la gente aprenda porque en esos minutos que llega el departamento de bomberos pueden dar primeros auxilios y pueden ayudar a la persona a sobrevivir el ataque,” Carlos Briano, portavoz del Departamento de Bomberos de El Paso.

Los entrenamientos de primeros auxilios que ofrece el Departamento de Bomberos son de cinco minutos y lo pueden aprender niños desde los 4 años.

En El Paso, Texas estarán ofreciendo entrenamientos de “CPR” este sábado en la terminal de Sun Metro en el centro de la ciudad que se ubica en la calle Santa Fe, de ocho de la mañana a cuatro de la tarde.