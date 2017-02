Tras décadas sin verse, familias de inmigrantes se reúnen en Denver

(Noticias Ya).- Como inmigrantes entendemos que al vivir en otro país dejamos a nuestros seres queridos.

Estas personas estuvieron alejadas de sus familias por décadas y no podían regresar a sus países para visitarlos; por eso la fundación Corazón de Plata decidió traer a sus seres queridos desde México a Estados Unidos para que compartieran un mes con sus familiares.

En su mayoría son hijos que no habían podido ver a sus padres por más de una década tras emigrar a Estados Unidos a buscar una mejor vida, como indocumentados no podían salir del país y por eso el que ahora su familia los pueda visitar los llena de ilusión.

Ese es el caso de Noel Castarena, quién llevaba 17 años, la mitad de su vida, esperando ver a su madre.

“Mi papá es el que hace 8 o 9 años vino. Pero a mi mamá desde que salí de allá no la he visto” nos explica Noel mientras, emocionado, espera la llegada del bus que trae a decenas de familiares de Zacatecas a que se reúnan con sus hijos y seres queridos.

Lo que para muchos de estos inmigrantes parecía imposible, se hizo realidad gracias al grupo Corazón de Plata, conformado por miembros de la federación de clubes zacatecanos en Denver.

En este video en vivo de Facebook Univision Colorado grabó el momento de la reunión de estas familias.

Esta organización nació hace 5 años en Chicago cuando migrantes le solicitaron al gobernador que hiciera algo para que le dieran visas a sus papás que llevaban años sin verlos.

En colaboración con el Estado de Zacatecas, esta organización le brinda asesoría y transporte a los solicitantes.

Los requisitos del programa son:

Que los solicitantes tengan al menos 60 años de edad

Que no cuenten con antecedentes migratorios negativos

migratorios negativos Y que sus familiares formen parte de un club de inmigrantes dentro de las federaciones.

Una vez aprobados, Corazón de Plata se encarga de organizar su traslado de México a Estados Unidos y de regresarlos después de un mes.

En esta ocasion 30 personas con familiares en Colorado obtuvieron su visa y llegaron la mañana del 10 de febrero.

Gonzalo García, presidente de esta organización, dice que la labor detrás de estas reuniones familiares es muy ardua pero que el ver un hijo finalmente abrazar a su madre o el presenciar el momento en que un abuelo conoce a su nieto, hace que todo esfuerzo valga la pena.

Si usted interesado en este programa puede comunicarse con la organización y con Gonzalo García al siguiente número telefónico 303-249-0094.